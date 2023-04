Un urto al passeggino e scoppia la rissa al pub. Due amici picchiati da venti tifosi interisti

Milano, 2 aprile 2023 – L'urto fortuito del passeggino tra i tavolini del locale. La discussione che si fa via via più animata. Poi l'aggressione.

È la sequenza andata in scena alle 23 di ieri in un pub di via Procaccini, a due passi da corso Sempione: ad avere la peggio sono stati un venticinquenne inglese e un trentunenne irlandese, che sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli in condizioni non gravi per le contusioni riportate.

Tifosi interisti

A picchiarli, secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, sarebbero stati una ventina di tifosi dell'Inter, che a loro volta stavano trascorrendo la serata nel locale dopo la partita persa qualche ora prima allo stadio San Siro contro la Fiorentina.

Comitiva di amici

L'inglese e l'irlandese facevano parte di una comitiva di amici che stava festeggiando un compleanno al pub: a un certo punto della serata, qualcuno ha urtato accidentalmente un passeggino. L'episodio ha scatenato la reazione del gruppo di tifosi nerazzurri, che se l'è presa in particolare con i due feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu per soccorrerli e gli agenti delle Volanti per ricostruire l'accaduto, ma nel frattempo i presunti aggressori si erano già allontanati.