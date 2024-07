Rissa con taser e coltello a serramanico, denunciati 4 ventenni

Una rissa, in cui è stato usato anche un taser, è stata sedata martedì notte a Cologno Monzese dai carabinieri della tenenza di Cologno che hanno denunciato per rissa, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti a offendere quattro giovani: un 23enne italiano, un 24enne romeno, un 23enne suo connazionale e un 20enne italiano. Vicino a un parcheggio, per futili motivi, erano venuti alle mani e il 20enne aveva colpito il 24enne romeno al corpo con scariche elettriche con un taser. L’altro, armato di un coltello a serramanico, aveva sferrato al 20enne più fendenti al torace e al costato, provocando ferite superficiali. Il possessore del taser era poi stato colpito con la sua arma, caduta a terra e usata da un altro partecipante Il ragazzo ed è stato trasportato dai coetanei al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele, in attesa di prognosi, ma non in pericolo di vita. La dinamica è stata ricostruita attraverso le immagini delle telecamere della zona.