Riqualificazione via Monte Rosa Presto l’intervento tanto atteso

Area di via Monte Rosa e via Monte Bianco: incaricata una azienda di Novara per i lavori. Nella zona, creata intorno agli anni ‘70, i residenti da diverso tempo, hanno chiesto interventi di manutenzione e riqualificazione della strada, in funzione dei pochi parcheggi pubblici a disposizione e per avere la possibilità di un miglioramento della viabilità, visto l’aumento del traffico veicolare della zona.

Il settore tecnico del Comune, in questo momento, vista anche la riqualificazione di altre zone, piazza Martiri della Libertà e via Matteotti, grazie ai fondi del Pnrr, non può garantire la progettazione nei tempi previsti. Per questo motivo è stato necessario ricorrere a professionisti esterni. Grazie alla piattaforma regionale Aria-Sintel, la richiesta di offerta allo Studio Arca Progetti di Novara, per la presentazione di servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indicando come importo contrattuale stabilito a cui assoggettare lo sconto di 11.145 euro , oltre alla cassa previdenziale del 4% e iva del 22%. Sarà creato inoltre un collegamento tra la via Monte Bianco, attualmente a fondo cieco, e la via Monte Rosa, oltre alla realizzazione di un piccolo parco giochi per bambini.

"Siamo contenti che ora ci sia la possibilità di riqualificare questa zona, che nel corso degli anni era andata via via peggiorando", spiegano i cittadini. Non è stata ancora comunicata la data di inizio lavori, anche se è prevedibile avvenga durante le prossime settimane nel pieno della bella stagione, periodo migliore per svolgere i lavori sulle strade. Tra le varie ipotesi, c’è anche quella di installare una nuova casetta dell’acqua, la terza a Novate.

Davide Falco