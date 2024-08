Milano, al via la riqualificazione del verde di Lorenteggio: stanziati 600mila euro per l’area della nuova biblioteca

Milano, 3 agosto 2024 – Lorenteggio cambia volto: una nuova vita per il verde di via Odazio a Milano dove l’area comunale di oltre 11mila metri quadrati che circonda la Nuova Biblioteca di Lorenteggio sarà completamente riqualificata con un intervento per un importo pari a 600mila euro.

Il progetto è in linea con la ristrutturazione delle aree verdi comunali su via Giambellino e che si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del quartiere. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato il quadro economico relativo al progetto di ristrutturazione: entro la fine dell'anno è prevista l'approvazione del progetto esecutivo, attualmente in fase di redazione, mentre l'avvio dei lavori è stimato per l'autunno 2025.

Tanti gli interventi previsti, come la messa a dimora di alberature, arbusti e piccole essenze, oltre che una riqualificazione dei prati esistenti; ripavimentazioni drenanti e utili a ridurre le isole di calore urbane e al contempo capaci di aumentare la biodiversità del territorio. I lavori, in particolare, comporteranno la riorganizzazione delle aree pedonali - con l'inserimento di nuovi arredi urbani e spazi ludici per bambini e bambine, oltre a diverse sedute - e ciclabili. Saranno rinnovati, infine, anche gli impianti di illuminazione e di irrigazione.

Elena Grandi, assessora all’ambiente e al verde ha commentato il progetto: "Con questo intervento aggiungiamo un altro tassello al progetto di valorizzazione del quartiere che si estende tra le aree di Giambellino 129, largo Giambellino e via Lorenteggio, quartiere che ha già visto la nascita di un nuovo giardino. Dobbiamo continuare su questa strada: creando nuove aree verdi e valorizzando quelle esistenti. Il benessere delle persone, in questi tempi segnati dai cambiamenti climatici, dipenderà sempre più dalla qualità del verde urbano"