"Riqualificazione farmacia comunale 2 di Lainate: investimento di 300mila euro per migliorare servizi e introdurre sistema elimina-code"

Al via i lavori di riqualificazione della farmacia comunale 2 di Lainate e introduzione di un sistema elimina-code. Gli interventi, per un investimento di 300mila euro, prevedono l’ampliamento della farmacia di via Lamarmora che sarà dotata di un magazzino autonomo. Saranno completamente rinnovati gli impianti elettrici e idraulici, installati sul tetto i pannelli solari, riorganizzati gli spazi del laboratorio di autoanalisi e prenotazioni che verranno separati dall’area vendita in modo da assicurare una maggiore privacy per l’utente, verrà sistemato e ampliato il sistema di videosorveglianza. E infine per migliorare il servizio sarà introdotto un nuovo sistema elimina-code che darà priorità di accesso alle donne in stato di gravidanza, alle persone con disabilità e a chi ha già prenotato un farmaco e deve solo ritirarlo. A causa dei lavori è prevista una chiusura temporanea dal 10 aprile al 2 giugno.

Ro.Ramp.