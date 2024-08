Riqualificazione e raddoppio per la pista di atletica

Una nuova pista di atletica leggera per gli sportivi di Bresso. Sono stati, nei fatti, avviati al centro sportivo comunale di via Grazia Deledda i lavori per il suo totale rifacimento: una ruspa (nella foto) ha iniziato le operazioni per rimuovere il vecchio e malandato tappeto superficiale; gli interventi prevedono il ripristino del fondo sottostante e la successiva posa della nuova superficie sempre di color rosso mattone. Ma non solo: ci sarà anche la novità di un secondo rettilineo dei 100 metri, che sarà realizzato sul lato opposto rispetto a quello già esistente: "I lavori andranno avanti per il periodo estivo e il nostro obiettivo è quello di riconsegnare la pista di atletica ai tanti ragazzi che si allenano al centro sportivo per i primi giorni di ottobre" conclude il sindaco di Bresso, Simone Cairo. Giu.Na.