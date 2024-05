Riqualificazione di via Manzoni, ok ai lavori

CORMANO

Prende il via il secondo lotto dei lavori nei centri storici di Cormano per la riqualificazione della pavimentazione dondolante e rovinata. Domani mattina, saranno posate le reti di cantiere in via Alessandro Manzoni, la caratteristica strada dell’antico borgo contadino nel cuore del quartiere di Brusuglio, dove si affaccia la splendida Villa Manzoni.

Il tratto interessato da questi interventi è compreso tra i civici 20 e 24, dove saranno collocati i segnali di divieto di sosta.

Il primo lotto della manutenzione dei centri storici è già cominciato, pochi mesi fa, in via Roma e proseguirà in via Dall’Occo, a Cormano Vecchia.

G.N.