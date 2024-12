Riqualificazione del centro sportivo di via Buozzi: al via il progetto da 2,5 milioni di euro

Oltre 2 milioni e 500mila euro il costo, il masterplan tecnico economico pronto, il progetto anche, approvato l’altro giorno dal Coni: operazione riqualificazione del centro sportivo di via Buozzi al via. Quello che parte è il lotto numero uno di un progetto più ingente e oneroso: "Per realizzarlo nella sua totalità - così il sindaco Antonio Fusè e l’assessore alle Opere pubbliche Lino Ladini - bisognerà attingere a ulteriori fonti di finanziamento. Però si parte: si tratta di un’opera importante".

Il fiore all’occhiello dell’intervento saranno due strutture. Una nuova: una palestra prevalentemente destinata alla ginnastica, punta di diamante dell’attività sportiva cittadina per la presenza della società Juventus Nova, pluri iridata e fucina di talenti. Una seconda, invece, rinnovata: un campo da calcio sintetico a 11 che sostituirà il vecchio campetto da allenamento ai margini del complesso, "afflitto" da molti anni dalle incursioni delle colonie di conigli delle campagne accanto, e quindi sempre a rischio danneggiamento. Nel novero degli interventi anche una riqualificazione complessiva di altri spazi, il rifacimento degli spogliatoi, un refresh ai locali tecnici e altri dettagli.

L’intervento e il cronoprogramma delle opere in via Buozzi sono stati al centro l’altra sera di una commissione sport: "Una presentazione a poche ore dall’approvazione definitiva da parte del Coni - spiega Ladini - che ci consente di procedere, con l’obiettivo di arrivare nei primi mesi dell’anno alla gara. L’opera è importante. E sono anche molto contento del dibattito in commissione, svoltosi in un clima collaborativo e sereno".

La tessitura economica è scritta: mutuo della durata di 25 anni ma nella sostanza a interessi ridotti a zero grazie a un bando portato a casa dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi, "siamo impegnati proprio in questi giorni - così l’assessore al Bilancio Giuseppe Alchieri - nella definizione degli ultimi dettagli". Due parole ancora sull’ipotesi progettuale per risolvere, una volta per tutte, la questione-conigli: la nuova struttura avrà una recinzione "di sicurezza", con muretto di contenimento che affonderà nel terreno a chiudere definitivamente passaggi e cunicoli, "il problema va risolto". Il dettaglio dei cantieri arriverà, e avrà come priorità la salvaguardia delle attività sportive, in particolare dei giovani atleti, durante i lavori.