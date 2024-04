Ripulito il parco, i ragazzi disabili salgono sul palco da protagonisti

Pulizia del parco e teatro per i ragazzi del centro diurno disabili. Nei giorni scorsi il parco Ghezzi é stato ripulito grazie a gruppi misti composti da alunni delle classi prime della scuola media Orio Vergani e da persone con disabilità del centro diurno disabili, “Gli Sgusciati“ di Novate e il centro servizi educativi Nemo di Garbagnate. Insieme hanno pulito il parco dai rifiuti, seconda tappa del progetto “Puliamo il parco insieme“.

Il progetto si inserisce in quello più ampio “Terzo tempo – Cantieri per la via interdipendente“ di Comuni Insieme e intende valorizzare il contributo sociale delle persone con disabilità. Questo in quanto cittadini che si impegnano per il bene comune, contribuendo a diffondere la cultura della diversità e dell’inclusione. Oggi pomeriggio alle 16, sempre i ragazzi del Cdd di Novate e del Cse Nemo di Garbagnate porteranno in scena al teatro comunale di Novate “L’influorescenza della betulla“, uno spettacolo in cui saranno i protagonisti. Dopo di loro, alle 17, saliranno sul palco gli artisti di “Comici che ci provano“, per il quarto e ultimo evento del ciclo teatrale di comici visti in diversi programmi televisivi tra cui Zelig e Colorado Cafè. L’ingresso è libero per entrambi gli spettacoli. Il teatro comunale si trova in via Vittorio Veneto, sotto la sede del municipio. Davide Falco