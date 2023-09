Ripristino a Villa Gina: Impianti in tilt dopo nubifragio a Trezzo sull'Adda

Server, impianti e computer "in tilt" dopo il nubifragio di luglio scattano i ripristini anche a Villa Gina, la dimora di Concesa sede del Parco Adda Nord. L’incarico per la sistemazione delle apparecchiature danneggiate è stato deliberato dal consiglio di gestione del Parco negli ultimi giorni d’agosto, si procederà quanto prima e con la massima urgenza. "Villa Gina, sede del Parco - si legge in determina - a seguito dei forti eventi temporaleschi del mese scorso, è stata colpita in copertura da un fulmine che ha procurato danni interni a numerosi apparati tecnici, nonché letteralmente frantumato un comignolo che sorreggeva l’impianto parafulmine e la copertura attorno. I danni sono stati dettagliatamente rilevati e attestati nei giorni successivi, la documentazione fotografica è agli atti". Urgenti, dunque, i ripristini, con affidamento diretto a norma dei nuovi codici sui contratti, a beneficio di un’azienda trezzese che procederò nelle prossime settimane. I lavori sulla sede dell’ente fluviale seguono altri maxi lavori, estivi, en plein air, mirati soprattutto a ripristinare le alzaie su cui il maltempo di luglio aveva riversato alberi e tronchi, e a porre rimedio a un evento di frana spondale sul tratto nord, verso Paderno.

I ripristini strutturali delle alzaie, ancora molto battute da ciclisti e turisti, si sono conclusi nei giorni scorsi, e la piena percorribilità del tratto Trezzo-Paderno è stato annunciato dallo staff tecnico del Parco. Intervento particolarmente urgente per motivi di sicurezza e in vista della tradizionale manifestazione podistica "50 chilometri lungo l’Adda" che si terrà proprio domenica prossima e cui partecipano, ogni anno, centinaia di appassionati. Le operazioni sono state in questo caso condotte dalle imprese incaricate dall’ente ma anche, per competenza, da altri soggetti.

Monica Autunno