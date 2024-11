"Ripristinare subito i fondi per prolungare il metrò"

Una serie di emendamenti per chiedere il ripristino dei fondi e per salvaguardare il progetto di prolungamento della linea rossa della metropolitana a Resellone e Cinisello Bettola, dopo la sforbiciata della legge di Bilancio. Li ha presentati Silvia Roggiani, deputata del Pd. "Il fronte dei trasporti è preoccupante: tagli su tutti i fronti, che non fanno che indebolire le risorse per ridurre l’inquinamento e migliorare l’accesso per chi ha più bisogno. Questa manovra deve cambiare rotta, evitiamo di compromettere il futuro dei nostri Comuni e del nostro Paese – ha spiegato Roggiani –. La nuova legge di bilancio, così com’è, rappresenta un pericolo per gli enti locali e per i servizi essenziali che garantiamo ogni giorno ai cittadini".

Il Governo ha tagliato oltre 400 milioni di finanziamenti per i prolungamenti delle metropolitane, 7 di questi per l’allungamento della M1, che vede da oltre un anno un cantiere in standby e in attesa dell’ennesima nuova assegnazione dell’appalto dopo i lavori avviati nel 2011. A livello cittadino, i consiglieri comunali del Pd hanno presentato una mozione per impegnare il sindaco e la Giunta a far pressione sul ministero competente e sul Governo e per supportare tutti gli atti che chiedano il ripristino di questi 7 milioni.

"In mezzo a questo assalto politico ci sono i sestesi, che da anni sperano di veder finito un cantiere che porterebbe a grandi miglioramenti per la vivibilità e la viabilità della nostra città – hanno commentato i Dem –. Un progetto funestato dai ritardi causati dal fallimento delle imprese e dagli extra costi. Abbiamo bisogno di un Governo che rispetti la parola data e non abbandoni gli enti locali".

