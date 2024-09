Riprende la ginnastica per gli “over“

Riprendono i corsi motori dedicati alla terza età al palazzetto dello sport. Le attività proposte sono ginnastica antalgica e motoria generale. Per la ginnastica antalgica il costo annuale è di 186 euro, mentre il costo del periodo ottobre-dicembre è di 69,75 euro. I giorni dei corsi sono lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 15.20 o dalle 15.30 alle 16.20. Per quanto riguarda l’attività motoria, il costo annuale è di 180 euro, mentre il periodo ottobre-dicembre è di 67,50 euro. I giorni, martedì e venerdì, dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 15.30 alle 16.20. L’inizio dei corsi è previsto lunedì 7 e martedì 8 ottobre. Per partecipare ai corsi è obbligatorio il certificato medico, aver pagato la quota d’iscrizione e dotarsi di materassino per svolgere gli esercizi a terra. Informazioni al numero 02-35473279.

Davide Falco