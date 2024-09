Ripartono i bus. Mensili scontati per gli studenti

Ricomincia la scuola e riparte il servizio di trasporto urbano gestito da Stav, attivo dal lunedì al venerdì dalle 6.50 alle 14.30 e il sabato dalle 8 alle 12.50. Di pomeriggio è possibile usufruire del “servizio a chiamata“, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, di sabato dalle 14 alle 17. Il servizio si prenota chiamando il numero 3342814499 (le corse del sabato devono essere prenotate entro le 17 del venerdì).

"Di mattina, il servizio è dedicato anche agli studenti: gli abbonamenti annuali, sia per studenti che per adulti – spiegano dal Comune –, potranno essere acquistati nella rivendita bar Desireè in via Curiel 15. Occorre presentare il documento d’identità e il modulo di autocertificazione compilato e firmato da scaricare dal sito internet comunale". Il prezzo degli abbonamenti per gli studenti sarà calmierato, di pochi euro, mentre gli adulti pagheranno 120 euro l’anno per usufruire del servizio di trasporto pubblico. Il biglietto singolo costa 75 centesimi e può essere acquistato direttamente sull’autobus. Le linee disponibili sono tre, in diversi quartieri di Trezzano per poter servire meglio soprattutto gli studenti che devono raggiungere le scuole di Milano e tornare a casa dopo le lezioni. La linea 1 parte dal quartiere Marchesina, la linea 2 dallo Zingone e la linea 3 dal quartiere Boschetto. I bus che iniziano le corse dai singoli quartieri fanno una ventina di fermate attraversando Trezzano, per poi arrivare alla stazione cittadina dove è possibile prendere altri mezzi come la linea ferroviaria S9 che raggiunge Milano e arriva, dalla parte opposta, a Mortara.

Francesca Grillo