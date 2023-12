Rione Robecco: "Cantieri eterni: soluzione vicina"

Buone notizie per il quartiere Robecco, dove in questi giorni è stata anche effettuata una nuova “castellata“. "Abbiamo avuto un incontro in Regione e abbiamo sottoscritto una convenzione su quella parte di città, che in 25 anni non era mai stata completata", ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi. Il rione è infatti rimasto oggetto per decenni di cantiere e disagi. Circa un migliaio di residenti per troppi anni sono stati penalizzati e isolati a causa dei lavori, che hanno pagato a caro prezzo in termini di traffico, smog e chiusura di molte attività presenti nel quartiere tra l’avvento della A52 e il potenziamento della SS 36. In questi anni, infatti, si era formato anche un comitato di residenti.

"Siamo riusciti a siglare un accordo preliminare che prevede la sospensione dei progetti più impattanti, sostituiti con una semplice riqualificazione per dare decoro alle aree – ha annunciato Ghilardi –. Siamo contenti di questo risultato, aspettato da tempo dal quartiere. Si andrà a ripristinare la strada a livello locale, realizzare alcuni posteggi e un po’ di verde".

La.La.