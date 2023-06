Rinnovamento dell'Istituto Magistrale Agnesi di Milano, investimenti per 2,4 milioni di euro

Il sopralluogo fra i cantieri aperti parte da un intervento previsto già prima del Pnrr, tra i progetti del “Patto per Milano“: siamo all’istituto magistrale Agnesi di via Tabacchi, tutto “impacchettato“, con i progettisti di RoccAtelier Associati e i rappresentanti della Città Metropolitana. Per uno degli edifici più storici della città - compie quest’anno 120 anni - che ospita oltre a 650 studenti delle superiori anche gli alunni del comprensivo Gonzaga, sono stati investiti due milioni e 400mila euro. Alcuni risultati si vedono già: si stanno rifacendo le facciate - rendendole a prova di writer e imbrattatori - si sta sistemando il tetto e cambieranno i serramenti. Anche all’interno, perché una delle “perle“ della scuola è rappresentata dalle finestre delle aule che si affacciano sui grandi corridoi. Saranno sistemate le quattro palestre (preservando anche le scritte storiche legate agli anni del fascismo) e sarà finalmente possibile usare il cortile interno per le attività sportive. Tutte le piante saranno tutte salvate.Si.Ba.