Rimpianto Giana, un gol della Triestina rovina la decima

GORGONZOLA (Milano)

Cade tra le mura amiche la Giana Erminio, che si fa superare di misura dalla Triestina, ponendo fine alla striscia di nove risultati utili di fila. Uno stop contro gli alabardati che può rammaricare perché arrivato in casa, in una gara ben giocata e a nulla è valsa la buona interpretazione tattica data dalla squadra di Chiappella, schierata a specchio contro i giuliani.

Passano nemmeno dieci minuti ed è proprio la Giana Erminio ad andare vicina al vantaggio con Maguette Fall che si vede deviato in calcio d’angolo il suo tiro. Tre minuti dopo, diagonale di Pinto che si spegne fuori di un soffio. Poi al quarto d’ora Franzoni spreca, mandando fuori dopo una bella azione gorgonzolese. L’estremo difensore degli alabardati Agostino ha però in questo match,il suo bel da fare perché cinque minuti dopo deve parare a terra un’altra conclusione da parte di Franzoni. Poco dopo la mezzora la Triestina prova a rendersi pericolosa in occasione di un calcio di punizione, ma il tiro di Petrasso si infrange sulla barriera e sul finire di tempo gli ospiti si salvano ancora in corner sullo spunto di Franzoni, sempre insidioso nelle sue incursioni in avanti.

Nella ripresa, al 17’, la Triestina si rende pericolosa con Lescano ma Piazza è bravo ad anticiparlo di testa, poi al 20’ Minesso calcia malamente da buona posizione. Al 25’ è però la Giana Erminio a non sfruttare una ghiotta occasione con Agostino, che riesce a rimediare in corner sulla conclusione di Pinto dopo un malinteso tra lo stesso portiere giuliano e Pavlev.

Per la dura legge del “gol sbagliato, gol subito“, arriva puntuale poco dopo la mezzora il vantaggio a favore della Triestina: corner, la difesa della Giana libera, ma Petrasso rispedisce la palla sul secondo palo, dove dopo la torre di un compagno di squadra Vertainen di piatto appoggia in porta. Nel recupero finale, al 48’, Agostino ancora con una grande parata nega la rete del pareggio a Previtali.

Luca Di Falco