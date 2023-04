Rilanciare il quartiere e i negozi giornata di festa a Borgo Misto

Una giornata per rilanciare il quartiere e stare insieme. La organizza l’associazione commercianti Borgo Misto, impegnata da diversi anni ad accendere i riflettori sul rione "per dare valore al presidio costante che le piccole attività commerciali garantiscono sul territorio e per riunire la comunità in occasioni di festa che siano però anche momento di riflessione su questioni imprescindibili: l’ambiente e le relazioni umane". Dalle 10 alle 19 ci sarà modo di riscoprire le strade del quartiere con una biciclettata organizzata dall’associazione Fiab, ci sarà un laboratorio di riciclo e di adozione del verde insieme a Legambiente, che si occuperà anche della piantumazione di un’aiuola.

Non mancheranno, poi, le esibizioni di danza, le sfilate, la musica, le esposizioni di quadri, le dimostrazioni di tai chi e karaoke e molte altre attività. "Il buon vivere di un quartiere passa dal benessere ambientale inteso come aria pulita, verde urbano conservato, strade sicure, mobilità sostenibile ma anche dalle relazioni che costruiamo e manteniamo tra vicini di casa, tra clienti e negozianti, tra abitanti del quartiere", spiega Monica Perdon, presidente dell’associazione negozianti di Borgo Misto. "La nostra associazione è costituita da 23 piccole realtà radicate sul territorio con una storia alle spalle e anche una responsabilità sociale: far vivere il quartiere e valorizzarlo con il nostro lavoro di qualità e la nostra presenza, che prima di tutto è una presenza umana e poi commerciale". Ambiente e relazioni. "Riuscire a preservare le nostre botteghe significa garantire a Borgo Misto di restare vivo. Riscoprire attraverso questi momenti di festa l’ambiente che ci circonda per fare squadra tra cittadini, associazioni e commercianti". La.La.