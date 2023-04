Rigenerazione urbana e socialità Cinisello comincia da un laboratorio

di Laura Lana

L’apertura di un laboratorio di quartiere alla Crocetta e diverse attività complementari collegate alla composizione socio-economica del rione, che saranno diverse in ogni città partner. Il Comune di Cinisello Balsamo è il capofila per il programma europeo "Urbact IV" sulla rigenerazione urbana e coesione sociale. "La proposta progettuale prende spunto e si ricollega al progetto Entangled, finanziato nell’ambito de fondi europei gestiti da Regione Lombardia, che prevede la riqualificazione di scuole, servizi e verde nel quartiere Crocetta e nelle aree adiacenti, con un forte coinvolgimento dei principali stakeholder territoriali", spiega il sindaco Giacomo Ghilardi. Oltre alla riqualificazione urbanistica del valore di 14 milioni, "Urbact" prevede anche una serie di azioni sociali per aumentare il livello di coesione tra abitanti. Il progetto intende dare una risposta alla domanda "come garantire l’inclusione e lo sviluppo della comunità mentre si rinnova un’area urbana?". Il risultato dovrà essere la definizione e realizzazione di un vero e proprio piano di azione: un set di strategie di coinvolgimento della cittadinanza, servizi e istituzioni che vivono il territorio, integrato con le azioni urbanistiche, in grado di misurare, monitorare e mitigare l’impatto di queste ultime sulla qualità della vita dei cittadini. "I temi di sviluppo sono diversi - spiega l’amministrazione -. Si va dal benessere per le persone anziane alla valorizzazione delle scuole come punto di riferimento educativo, fino alla creazione di spazi pubblici verdi e per l’aggregazione e, infine, a nuove opportunità di lavoro per i giovani".

Il programma europeo si concentra sul tema dell’impatto degli interventi di rigenerazione urbana, come Entangled. Per questa iniziativa il Comune di Cinisello Balsamo ha costruito una rete di Comuni, anch’essi impegnati in azioni di riqualificazione. Un network che vede impegnati Kamza (Albania), Murcia (Spagna), Hannut (Belgio), Broumov (Repubblica Ceca), Unione di Comuni Szabolcs 05 (Ungheria), Longford (Irlanda), Mertola (Portogallo), Bovec (Slovenia) e Targu Frumos (Romania). "La città di Cinisello Balsamo conferma il proprio impegno e l’apertura al confronto anche sulla dimensione europea, lanciando e promuovendo un nuovo progetto ambizioso che dimostra, ancora una volta, la propria capacità di raccogliere le sfide della crescita e dello sviluppo del territorio".