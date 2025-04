Lombardia riciclona: dai pannelli solari a computer e frigoriferi, è la prima regione d’Italia per lo smaltimento di rifiuti elettronici

Milano, 6 aprile 2025 – La Lombardia si conferma anche nel 2024 la regione italiana più virtuosa in termini di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici. Lo scorso anno i volumi di raccolta complessivi hanno registrato un incremento del 7,8% (+ 4.917 tonnellate) rispetto al 2023, portando il quantitativo totale di materiale conferito a quota 67.577 tonnellate. L'incremento medio nazionale è invece del 2,5%. A scattare questa fotografia è il rapporto regionale realizzato dal Centro di Coordinamento Raee, da cui emerge inoltre il primato di Como in termini di raccolta pro-capite, con un incremento del 7,9% che colloca la provincia tra le prime venti in Italia.

Nel 2024 l'Italia ha riciclato 360mila tonnellate di rifiuti elettronici, con un incremento del 2,5% rispetto al 2023

Modello internazionale

"La Lombardia – ha sottolineato l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – si conferma prima in Italia per raccolta di rifiuti Raee. Un risultato significativo, frutto di una forte sensibilità da parte dei cittadini e della capillarità dei centri raccolta. Il corretto smaltimento dei rifiuti Raee è fondamentale per la tutela dell'ambiente e contribuisce a combattere la crescente carenza di risorse. A giugno apriremo un bando da 10 milioni di euro per finanziare progetti realizzati da aziende e startup lombarde per il recupero o il riutilizzo delle materie prime critiche da rifiuti elettronici, batterie, pannelli fotovoltaici. Siamo un modello internazionale sotto il profilo dell'economia circolare e continueremo a lavorare per consolidare questi risultati".

La classifica

Il raggruppamento che cresce maggiormente (+10,8%) è piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4) la cui raccolta raggiunge le 18.959 tonnellate. Segue grandi bianchi (R2) con il +9,5% per un totale di 26.285 tonnellate, 2.289 in più rispetto al 2023, pari al 21% della raccolta complessiva di grandi bianchi di tutta Italia. Freddo e clima (R1) incrementa del 6% per un totale di 16.314 tonnellate, mentre sorgenti luminose (R5) segna il +4,5% per un totale di 430tonnellate. Sempre nel 2024, a livello nazionale, in Italia sono stati riciclati 360mila tonnellate con un incremento del 2,5% rispetto all’anno precedente.