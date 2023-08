Rifacimento manto stradale a San Donato Milanese: da oggi i lavori

Prende il via oggi il piano di rifacimento del manto stradale di diverse zone della città. Gli interventi, del valore complessivo di circa 400mila euro, saranno svolti in tre fasi per una durata totale stimata di 5 giorni, fatti salvi possibili rinvii in caso di maltempo. La prima fase durerà oggi e domani e consiste nei lavori di rimozione della pavimentazione stradale e interesseranno esclusivamente il tratto dell’incrocio in direzione nord, vale a dire l’intersezione stradale tra via Cesare Battisti e via Sergnano. Per la fase due sono previsti altri due giorni di lavoro: mercoledì 23 e giovedì 24. Si tratta dei lavori di rimozione della pavimentazione stradale sul tratto dell’incrocio in direzione sud, tra via Cesare Battisti e via Monte Bianco. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, i veicoli provenienti da via Correggio e diretti verso sud saranno dirottati in via Jannozzi e, in seguito, in via Alessandrini. Nel corso di questa fase dei lavori via Monte Bianco sarà accessibile esclusivamente da via Libertà e sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Libertà e via Cesare Battisti. L’ultima fase è prevista per venerdì 25 e riguarda i lavori di posa del nuovo manto stradale tra le vie Cesare Battisti, Sergnano e Monte Bianco. In questo caso saranno attivate delle deviazioni di percorso segnalate in loco. Il cronoprogramma dei lavori è stato preparato per ridurre al minimo i disagi dei residenti. I lavori dovrebbero terminare quindi prima della ripresa di tutte le attività lavorative dopo le ferie d’agosto.

Massimiliano Saggese