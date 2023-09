Rientro colorato a Segrate: 700 bambini in cucine e mense rinnovate

Cucine ristrutturate e mense più colorate per il rientro a scuola dei bambini. Succede a Segrate, dove il restyling è nato dall’accordo tra il Comune e Sodexo Italia. E così, sono terminati i lavori di ritinteggiatura e riallestimento dei refettori di tre scuole primarie, dove ora circa 700 alunni possono fruire dei pasti in mense più colorate e accoglienti. Il piano di ammodernamento ha previsto inoltre la completa ristrutturazione delle cucine di due scuole dell’infanzia del Comune. Sul fronte delle primarie, il restyling ha riguardato la scuola di Redecesio, oltre agli istituti Enrico Fermi e Albert Schweitzer; per le scuole dell’infanzia, sono state rinnovate con macchinari più moderni le cucine della Munari e dell’Arcobaleno. I nuovi allestimenti sono stati realizzati a tema Cuoco Rigolò, la mascotte di Sodexo che invita a una sana e corretta alimentazione. L’obiettivo è sensibilizzare i bambini anche sui temi del riciclo e della riduzione degli sprechi.

"Grazie all’intesa con Sodexo Italia, anche quest’estate abbiamo approfittato delle vacanze per dare una rinfrescata ai locali scolastici - dichiara il sindaco Paolo Micheli -. Sono stati eseguiti interventi preziosi per rendere ancora più accoglienti spazi molto vissuti dai nostri ragazzi e dagli insegnanti. Negli anni, abbiamo ricolorato e ripensato diversi saloni mensa, oggi più confortevoli e funzionali". Un doveroso ringraziamento, prosegue il sindaco, "a chi ogni giorno lavora per il benessere dei nostri alunni anche in maniera del tutto volontaria, come i componenti della commissione mensa". "Siamo molto felici che al rientro dalle vacanze i bambini delle scuole di Segrate possano consumare il pasto in ambienti pensati su misura per loro - aggiunge Graziano Ambrosoni, responsabile di area di Sodexo Italia -. Il momento del pranzo è un’occasione di convivialità che può essere resa più divertente grazie a un format come quello del Cuoco Rigolò".

A.Z.