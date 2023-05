Rientra dalle vacanze, trova un ladro in casa e lo fa arrestare. È successo l’altra sera a Rho quando il cittadino ha notato delle corde che pendevano dal balcone del suo appartamento situato al primo piano di una palazzina e sentito dei rumori sospetti. Anche se la porta di ingresso era chiusa e non aveva segni di forzatura il proprietario ha capito che all’interno c’era qualcuno e ha chiamato la centrale operativa della polizia di stato. Sul posto è arrivata una volante che, dopo aver lasciato la macchina di servizio poco distante per non farsi notare da eventuali complici, ha raggiunto l’abitazione a piedi. Gli agenti hanno notato un uomo con il volto in parte nascosto da una mascherina chirurgica che tentava la fuga. Alla vista dei poliziotti ha impugnato un grosso cacciavite, ma è stato bloccato e arrestato. Con sè aveva i gioielli rubati. In manette è finito un rhodense di 37 anni con precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo il processo per direttissima è stato accompagnato a San Vittore. Ro.Ramp.