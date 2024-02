Riecco la biciclette di BikeMi: "Abbonamenti annuali prorogati"

Da oggi l’intera flotta di BikeMi, il servizio di biciclette in sharing gestito da Igp per conto del Comune, sarà ripristinata gradualmente e tornerà disponibile nelle stazioni della città. Lo ha annunciato e confermato sui propri profili social Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità, aggiungendo che "per compensare i disservizi delle ultime settimane gli abbonamenti annuali saranno gradualmente prolungati di due mesi".

All’origine del blocco del servizio – scattato il 30 gennaio scorso – c’era la necessità di condurre verifiche in seguito ad alcuni incidenti fotocopia capitati negli ultimi mesi ad alcuni abbonati alle bici in sharing, che, nel dettaglio, hanno visto staccarsi il sellino mentre pedalavano. Da qui lo stop, le verifiche e, ora, la ripresa.