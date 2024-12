Rider di 44 anni investito e ucciso in Porta Romana: è il ventisettesimo morto sulle strade di Milano nel 2024

Milano – Un rider di 44 anni è stato investito e ucciso da un'auto qualche minuto dopo le 20 di lunedì 30 dicembre all'incrocio tra via Cadore e via Comelico, a Porta Romana.

I rilievi della polizia locale e la bici elettrica della vittima (Fasani-Ansa)

Il ciclista di origine pakistana è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato al Policlinico, ma meno di due ore dopo ne è stato dichiarato il decesso: troppo gravi i traumi riportati. Il conducente della macchina, un uomo di 43 anni, si è fermato per chiamare aiuto e sarà ora sentito dagli investigatori del Radiomobile della polizia locale: non è ancora chiaro quale dei due mezzi sia passato con il rosso, provocando l'impatto fatale per il ciclofattorino di Glovo alla guida di una bici elettrica.

La dinamica

Stando a una prima ricostruzione, l'auto proveniente da piazzale Libia in direzione via Anfossi stava percorrendo via Cadore quando si è scontrata con la bici del quarantaquattrenne, all'altezza dell'incrocio semaforizzato con via Comelico. Si tratta della ventisettesima vittima della strada a Milano nel 2024.