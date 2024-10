Rider contro Glovo. Causa in Tribunale e fattorini in presidio

I rider sfidano Glovo. Ieri si è celebrata al Tribunale di Milano la prima udienza del ricorso contro il colosso del food delivery che ha allargato la sua flotta assorbendo i rider licenziati da Uber Eats ai quali, secondo il sindacato Slang-Usb, "ha abbassato ulteriormente i compensi per ordine". Un gruppo di ciclofattorini si è radunato in presidio davanti agli uffici giudiziari in via San Barnaba, con uno striscione per chiedere "contratti, salario e diritti". "ll modello di Glovo è quello di tutte le aziende di Assodelivery – spiega il sindacato di base – finta autonomia e rider obbligati a lavorare con la partita Iva. Questo è il modello che combattiamo, tanto nelle piazze quanto nei tribunali, finché tutti i rider di tutte le piattaforme non saranno riconosciuti come lavoratori subordinati quali sono, inquadrati con il Ccnl Logistica".