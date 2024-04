Milano, rider aggredito da un automobilista: prima gli insulti razzisti poi l’investimento. Caccia a un’Audi grigia

Milano – Prima gli insulti razzisti durante un diverbio in strada, poi l'investimento in retromarcia. La vittima dell'episodio avvenuto la mattina dello scorso 11 aprile, denunciato oggi dal sindacato Usb che ha diffuso anche un video, è un rider impegnato in una consegna in via Comasina, alla periferia di Milano.

A causa dell'impatto con l'auto, spiega il sindacato, il rider "ha riportato lesioni, traumi rachide dorso lombare, al gomito destro e alle dita della mano destra, oltreché la rottura della bicicletta che usa per lavorare".

Secondo la ricostruzione del sindacato di base, il fattorino in bicicletta attorno alle 11.30 è stato "aggredito per strada da un automobilista" che, dopo avergli rivolto insulti razzisti, "ha cercato di speronarlo. È sceso dall'auto e ha cercato un confronto fisico con il lavoratore. Successivamente, non ancora soddisfatto, l'ha minacciato di morte e l'ha volontariamente investito in retromarcia con la propria auto".

Una scena ripresa da un testimone, che ha realizzato il video diffuso dal sindacato sui social. "Pretendiamo maggiori tutele per la sicurezza dei rider - spiega l'Usb - le società del food delivery e il Comune di Milano devono dare risposte immediate".