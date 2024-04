Ricette mediche sul telefono, cambia il sistema

Un annuncio per i lombardi che hanno già attivato il Fascicolo sanitario elettronico, e un invito per quelli che ancora non l’hanno fatto a procedere: il servizio di notifiche del Fse in Lombardia è stato aggiornato per offrire agli utenti più scelte e selezionare il canale, tra sms e email, sul quale preferiscono ricevere le notifiche. Nella sezione "profilo utente", spiegano dalla Regione, è stata introdotta una nuova interfaccia grafica le modalità di conferma - adesione al servizio.

Attenzione: con l’aggiornamento i lombardi che hanno già usufruito della possibilità di ricevere sul cellulare il numero di ricetta elettronica (Nre) per poterla conservare devono confermare l’interesse a mantenere attivo il servizio, attraverso uno dei canali a disposizione: online, accedendo alla sezione "Profilo e impostazioni" del fasciscolo sanitario; agli sportelli Scelta e revoca della propria Asst di residenza; presso il proprio medico di base o pediatra di libera scelta, oppure in farmacia. "Abbiamo avviato una campagna informativa – spiega l’assessore al Welfare Guido Bertolaso –. Vogliamo che la possibilità di ricevere ricette direttamente sul proprio device diventi la scelta della maggior parte dei lombardi. Sono numerosissimi i benefici di un sistema dematerializzato, a partire dal risparmio di tempo per medici e cittadini". Gi.Bo.