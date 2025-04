Riapre la mensa dei centri diurni disabili chiusa dal Covid

Riapre la mensa interna dei centri diurni disabili, chiusa dall’emergenza Covid e fortemente richiesta dai familiari. "Persistono però criticità sui soggiorni estivi degli utenti, oggi ridotti nella durata e con costi maggiori per le famiglie. Non è accettabile". La denuncia arriva dopo il sopralluogo del Pd, effettuato dalle consigliere comunali Paola Gobbi (a destra) e Mariarita Morabito (accanto), che hanno visitato gli spazi di via Azalee 14 a Cusano Milanino, sede di tre nuclei di cdd che ospitano persone con disabilità prevalentemente cognitive. Una quarta struttura si trova in via Guardi a Cinisello: complessivamente i centri gestiti dal consorzio Ipis ospitano 120 utenti, di cui 55 residenti in città. Per la struttura di via Azalee servono nuovi investimenti "considerato che la proprietà dell’immobile è del Comune di Milano, che sta pensando di alienarlo. Dobbiamo lavorare per favorire il confronto tra i Comuni soci di Ipis e il Comune di Milano". La.La.