Riapre il Centro giovani in piazzale Selinunte: "Segnali di rinascita"

Milano – Una volta era un mercato comunale coperto, ora aspira a diventare un centro di aggregazione sportivo e culturale capace di dare un’alternativa a tanti ragazzi che crescono in un quartiere difficile: San Siro.

Parliamo dell’immobile comunale al centro di piazzale Selinunte, uno spazio che ha riaperto ieri, giovedì 6 giugno, dopo la chiusura di un anno fa a causa dei danni subiti dall’alluvione del 25 luglio. Al taglio del nastro c’erano il sindaco Giuseppe Sala, il presidente del Csi Massimo Achini, la presidente del Municipio 7 Silvia Fossati e l’assessore comunale alla Casa Pierfrancesco Maran. Presenti molti giovani, dagli alunni della scuola araba del quartiere agli atleti di varie associazioni sportive del territorio. "Una grande prova di comunità in un luogo che aveva bisogno di uno spazio del genere – ha affermato il sindaco nel suo discorso pubblico –. Quello che è stato fatto dà valore aggiunto al quartiere. Mi raccomando, il massimo impegno a tenerlo aperto quanto più possibile. La promessa a tutte le ragazze e ragazzi del quartiere: quello di oggi (ieri per chi legge, ndr) è solo un punto di partenza" .

La rinascita dell’ex mercato è stata spiegata dal presidente Achini, a margine della cerimonia: "Questo luogo era abbandonato. È stato riaperto nel luglio 2022 e dopo di allora, per un anno, c’è stata un’attività incredibile per far rivivere questo quartiere. Poi il grandissimo temporale di un anno fa che ha devastato il tetto quindi siamo stati costretti a chiudere. C’era un po’ di apprensione e invece oggi (ieri, ndr) siamo qui a dire che si riparte. Il Comune ha sistemato la struttura e noi ripartiamo la settimana prossima con camp per bambini e attività per adolescenti. Tante attività per creare in questo ex mercato un vero polo di aggregazione".

L’attenzione che l’amministrazione comunale ha posto a questo polo è stata ricordata da Maran: "All’inizio del mandato della seconda Giunta Sala, questo spazio è stato una delle prime cose che abbiamo pensato – ha ricordato dal palco –. Abbiamo fatto un bando e trovato un compagno di viaggio in Csi e tutte le associazioni. La struttura era un po’ peggio di quella che avevamo visto. Sono stati fatti lavori molti impegnativi. Oggi (ieri, ndr) la restituiamo ancora più bella".