Riapre il campo sportivo. Lo gestirà Siziano Calcio

Torna a vivere il campo sportivo Paganini grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la società Lanterna Siziano Calcio. Tramontato il progetto che prevedeva la realizzazione di campi da padel nel centro sportivo a causa del ripensamento da parte della società che aveva vinto la gara di appalto, il Comune si è subito attivato per trovare un’alternativa valida che desse nuova vitalità a quel luogo. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a cogliere questa opportunità di riqualificazione di un impianto sportivo storico, che risultava non più fruibile e felici di essere riusciti a restituire alla città una struttura risistemata ed efficiente" spiega il sindaco Pierluigi Costanzo, che da giovane più volte ha giocato su quel campo. "È emozionante vedere tanti ragazzi correre e calciare un pallone su quel prato – commenta l’assessore allo Sport Giovanni Rappocciolo – nelle piccole comunità come la nostra è indispensabile mettere a disposizione dei cittadini strutture che incentivino la pratica dello sport, da sempre il collante migliore per garantire la crescita sana del tessuto sociale pievese e punto d’incontro tra varie generazioni, che insieme collaborano per raggiungere obiettivi comuni. Alla società Lanterna Siziano e a tutti i suoi collaboratori e atleti facciamo i nostri migliori auguri".

Mas.Sag.