Rhythmics, incetta di allori: 14 ori, 13 argenti e 10 bronzi

Ancora successi per il “Rhythmic’s team“: qualifica alle gare nazionali Csi e una campionessa regionale. Al campionato regionale di ginnastica ritmica del Csi Lombardia la Rhythmic’s Team si è confrontata con una quindicina di altre società lombarde impegnate nelle gare di qualificazione per la fase nazionale e ha portato a casa 14 ori, 13 argenti, 10 bronzi e un totale di 50 ginnaste qualificate.

In particolare il “Rhythmic’s emotion team“, corso pensato per includere e integrare nella ginnastica ritmica persone con disabilità fisica o relazionale, ha visto esibirsi 7 atlete. "Siamo entusiaste di vedere come il Rhythmic’s team abbia fatto da traino ad altre società che hanno aperto più di recente un settore analogo. È appagante sapere di non essere più sole, e anche per le ragazze è stimolante avere altre atlete con cui confrontarsi", spiega Benedetta Caloni, allenatrice di “Rhythmic’s“ e fondatrice dell’“emotion team“.

La prossima tappa sarà a Lignano Sabbiadoro dall’11 al 18 maggio per i campionati nazionali.

Si è svolta invece a Cornaredo la seconda prova regionale del campionato individuale Silver Lc2. A brillare è stata Clelia Ottaviano, atleta del “Rhythmic’s“ che ha conquistato il titolo di campionessa regionale assoluta. Per lei un oro al corpo libero e un argento alla palla. Un successo che apre le porte ai prossimi campionati nazionali, in programma a fine giugno a Rimini.

Davide Falco