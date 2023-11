Incidente a Mazzo di Rho, auto contro moto: centauro 27enne muore dopo un volo di alcuni metri

Rho, 7 novembre 2023 – Incidente stradale mortale oggi pomeriggio a Mazzo di Rho. È successo intorno alle 17 all'incrocio tra la via Tommaso Grossi e via Togliatti. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, una moto di grosse dimensioni si è scontrata contro un auto. L’impatto è stato atroce: il centauro ha fatto un volo di alcuni metri sull’asfalto mentre la moto, spezzata in due, è rimasta a terra.

Sul posto sono state inviate due ambulanze e l'elisoccorso di Niguarda. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi. Era in arresto cardiocircolatorio. I sanitari hanno provato a rianimarlo poi lo hanno trasportato all'ospedale Sacco di Milano dove è stato constatato il decesso.

Al momento non si conoscono le generalità, ma è un giovane di 27 anni. Illesa ma sotto choc la conducente dell'auto che è stata portata in codice verde all'ospedale di Rho.