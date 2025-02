Rho, il cantiere della discordia. Disagi e malumori da settimane

L’inversione del senso di marcia da via De Amicis a Porta Ronca ha creato problemi all’inizio, con qualche contromano nei primi giorni di cantiere, nonostante la segnaletica. Ma ora la modifica viabilistica è nota a tutti. Le aree di cantiere in via Porta Ronca stanno creando disagi a residenti e commercianti, "ci chiedono pazienza, ma intanto le nostre attività stanno subendo danni", commenta un negoziante.

La seconda fase della rigenerazione di piazza Visconti, quella che interessa anche Porta Ronca, fa discutere. È proprio da qui che è ripreso il monitoraggio dei cantieri da parte del sindaco Andrea Orlandi. Con lui c’erano gli assessori Valentina Giro ed Edoardo Marini, i dirigenti Annapaola Menotti e Luigi Fregoni, l’architetto Angelo Lombardi e l’architetto Paolo Montafia per la direzione lavori. "Ho potuto constatare che i lavori procedono a pieno ritmo nonostante il maltempo, confidiamo che non vi siano interruzioni o rallentamenti - commenta il primo cittadino -. Stiamo tenendo conto delle segnalazioni ricevute in questi ultimi giorni, per questo vedremo di precisare ulteriormente attraverso la segnaletica che via Porta Ronca rimane accessibile e lo è sia da via Cardinal Ferrari sia da via De Amicis, un doppio senso che si incrocia all’altezza di via Volta dove si è obbligati a svoltare. Confidiamo nella pazienza di residenti e commercianti e nell’attenzione degli automobilisti per poter ottenere prima possibile una pavimentazione esteticamente migliore, in linea con quella della rinnovata piazza Visconti".

Tra le segnalazioni arrivate in municipio ci sono i parcheggi abusivi in via Crocefisso che stanno causano problemi ai residenti. I commercianti invece lamentano il fatto che da quando ci sono i lavori c’è stato un calo di clienti, "ho letto che il Comune ha previsto dei fondi per le attività commerciali che hanno subito danni per i lavori in piazza Visconti, speriamo ci siano anche per noi - racconta un negoziante - perché basta poco per perdere i clienti, ma non è detto che quando i lavori saranno finiti torneranno da noi". Il sopralluogo nel cantiere è stato l’occasione per il sindaco per ascoltare i commercianti e aggiornare sui tempi del cantiere. Gli interventi di pavimentazione di questa prima sottofase dovrebbero durare un paio di mesi. I primi giorni sono serviti a demolire le cordonature, per le demolizioni e fresature dell’attuale pavimentazione e la posa dei sottoservizi. Poi l’impresa procederà con la posa della nuova pavimentazione.