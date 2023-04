Gattile di Rho: uccisa a calci la micia Clara, spariti altri cinque animali. Chi è stato e perché?

Rho – Una micia bianca e nera di 10 mesi di nome Clara trovata morta, sarebbe stata presa a calci, forse colpita ferocemente con il manico di una paletta, uccidendola e poi portata in un'area verde poco distante dal gattile e coperta con rami di pino per evitare che fosse trovata. E cinque gatti spariti, forse scappati da soli per la paura o forse rubati e portati altrove. Incursione notturna nel gattile di via Turati a Rho.

Crudeltà bestiale

Qualcuno dopo aver tagliato la rete di protezione è entrato nel container che ospita i felini rendendosi protagonista di un gesto orribile. Sono stati i volontari dell'associazione Dimensione Aninale che gestisce il gattile ad accorgersi dell'accaduto.

"C'era tanto sangue in giro. Poi abbiamo iniziato a cercarle ovunque i gatti che mancavano - racconta Paola Barbieri, presidente dell'associazione Dimensione Animale Rho - quello morto lo abbiamo trovato poco distante avvolto in una coperta. Pensavamo di avere visto il peggio con l’incendio del settembre 2018, ora assistiamo a una violenza inaudita. A volte abbiamo trovato segni di sassate contro la recinzione, ma nessuna incursione. Ora questo episodio ci appare gravissimo e ha sconvolto tutti noi".

Ricerca senza esito

Gattile

Un veloce tam tam ha richiamato molti volontari in via Turati e divisi in gruppi hanno iniziato a cercare i gatti spariti ma con esito negativo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri di Rho e il Nucleo Guardie Zoofile, che hanno supportato la presidente dell’associazione nello sporgere denuncia contro ignoti al commissariato di Polizia di Rho. Nelle scorse ore sui resti di Clara è stata effettuata l’autopsia da parte di un veterinario: si sono riscontrati traumi e fratture legati a percosse, conferite a calci o con qualche bastone.

Non ci sono tracce di tagli, ma nella coperta usata per avvolgere la micia è stato anche trovato il manico di un coltello.

Il sindaco stigmatizza

Anche il sindaco Andrea Orlandi si è recato al gattile. "Sono rimasto profondamente colpito da quanto avvenuto al gattile, ogni forma di violenza è da condannare con forza – commenta il primo cittadino - Maltrattamenti crudeli come questi sono inaccettabili. Confidiamo che le forze dell’ordine risalgano ai colpevoli e che la giustizia faccia il suo corso. Rivolgo anche io un appello: violenza non chiami violenza, nemmeno verbale. Azioni come quelle subite dai mici del gattile sono riprovevoli ma anche nei commenti che circolano già sui social invito a mantenere toni civili. Molto probabilmente si è trattato di una bravata terminata con conseguenze non previste dagli stessi autori, attendiamo tutti i riscontri per capire come siano andate le cose".

Infine rivolge un appello: "Chiunque abbia visto o sentito qualcosa, è pregato di segnalarlo alle Guardie Zoofile, al numero 349-8311741, oppure a Dimensione Animale, al numero 349-8678586. Nell’area è stata trovata una bacinella di colore azzurro sporca di sangue, chi avesse visto qualcuno che la spostava nella zona si faccia avanti".

Solo vandalismo o c’è altro?

Sdegno e commenti di condanna, ma anche un legittimo interrogativo: si è trattato di un atto vandalico fine a se stesso o di un atto intimidatorio di qualcuno a cui il gattile da fastidio? Nonostante l'incendio del 27 settembre 2018 che ha distrutto completamente la vecchia struttura, i volontari hanno sempre continuato la loro attività, tutti i giorni dell'anno in una struttura provvisoria in attesa che venga costruito il gattile nuovo.

Ma forse c'è qualcuno che non lo vuole in quella zona e con questo gravissimo gesto ha voluto mandare un messaggio all'associazione. Tantissimi in queste ore anche i messaggi di vicinanza da parte di associazioni animaliste.