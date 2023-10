A Rho ci sono 50 colonie di gatti selvatici, i cittadini vogliono salvarli ma ricevono minacce: “C’è chi non li vuole”

Censire e tutelare le colonie feline presenti in città. È l’obiettivo della neonata associazione “Amici on the rhoad”, creata da un gruppo di cittadini di Rho già attivi nell’ambito del volontariato con gli animali. "Nella nostra città ci sono oltre 50 colonie feline popolate da circa 300 gatti – afferma la presidente dell’associazione, Simona Cavalieri –. Molte di queste sono affidate a cittadini che si occupano a loro spese di mantenerle e alimentarne gli animali. Noi vogliamo offrire un aiuto concreto e per questo abbiamo costituito l’associazione. In questi mesi abbiamo già raccolto numerose segnalazioni di cittadini e referenti di colonie”.

Le normative che regolano la tutela delle colonie feline sanciscono il diritto di esistenza delle colonie, a queste si aggiungono i regolamenti locali che delegano ai cittadini la gestione delle colonie stesse. Ma spesso le colonie di gatti diventano motivo di malumori da parte di chi non ama avere sotto casa i gatti. E così capita spesso che i volontari che si occupano della cura delle colonie feline subiscano intimidazioni e minacce.

Ora l’associazione “Amici on the rhoad” si propone come punto di riferimento in città. Nelle scorse settimane, prima ancora della costituzione ufficiale, ha già distribuito quintali di cibo, raccolto con eventi aperti al pubblico, e sta creando una rete di sostegno fra volontari per agevolare l’accudimento e il nutrimento costante dei gatti.

“Abbiamo iniziato un censimento aggiornato delle colonie, del numero di gatti presenti e dei referenti, per avere un quadro più chiaro possibile degli interventi necessari e più urgenti – spiega il direttivo –. Oltre alla consulenza su come registrare una colonia o gestirne una già esistente, siamo a disposizione per ‘attività sul campo’, con sopralluoghi, catture e sterilizzazione dei gatti adulti, recupero dei cuccioli e adozioni”. Uno degli obiettivi è garantire uno screening sanitario e gli interventi veterinari sui gatti delle colonie, in collaborazione con Ats e Comune. Sulla pagina Facebook è possibile conoscere l’attività.