Restyling Iseo. Milano a caccia dei fondi statali

Il Comune ha deciso di partecipare all’avviso pubblico “Sport e Periferie 2024“ del Dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri per il progetto di riqualificazione del centro sportivo Iseo, o meglio "del palazzetto sportivo Palaiseo collocato all’interno dell’impianto sportivo “Iseo Ripamonti” di via Iseo", come si legge in una determina comunale datata 15 novembre.

La procedura di partecipazione all’avviso pubblico governativo è stata affidata all’assessorato allo Sport guidato da Martina Riva (nella foto). L’amministrazione intende proporre il finanziamento di una serie di interventi di manutenzione straordinaria del Centro sportivo Iseo. Interventi che saranno attuato tramite l’incarico affidato alla società MM, approvato con un atto della Direzione Lavoro, Giovani e Sport lo scorso 14 novembre. La spesa prevista per realizzare gli interventi previsti ammonta a sette milioni di euro, precisa ancora la determina comunale.

Non va dimenticato che nell’ottobre del 2011 nel centro sportivo Iseo era scoppiato un incendio che aveva arrecato parecchi danni alla struttura. Incendio probabilmente doloso. Infatti l’impianto, di proprietà comunale anche allora, nel marzo precedente era stato coinvolto in una maxi-operazione contro la ‘ndrangheta in Lombardia ed era fra gli interessi della famiglia Flachi. Il prefetto aveva revocato la concessione a causa di infiltrazione mafiosa e qualche mese dopo la concessione della gestione del Centro era stata assegnata a Milanosport, la società che gestisce gli impianti sportivi comunali.

M.Min.