Restyling della tensostruttura. Intervento da 150mila euro

Diventerà una palestra polifunzionale, in grado di ospitare diverse attività sportive: il futuro della caratteristica struttura pressostatica, meglio conosciuta da tutti i bressesi come il "pallone", di via don Minzoni 31, al quartiere "San Carlo", è a una svolta con un piano di riqualificazione che si aggira sui 150mila euro, garantendo alle associazioni sportive del territorio locale e ai cittadini un nuovo spazio dove fare sport e mantenersi in forma. Ai 50mila euro già stanziati da Regione Lombardia, il Comune di Bresso ne aggiungerà altri 100mila, per trasformare l’attuale campo da tennis al suo interno in un impianto polivalente, con l’ammodernamento per esempio sia della copertura esterna sia della pavimentazione, in grado di accogliere anche gli sport di squadra. Nei fatti, il rinnovato "pallone" diventerà necessario per il mondo sportivo della città, in vista della demolizione della palestra "ex-Frisi" di via Villoresi programmata la prossima estate per iniziare gli interventi di costruzione del Palazzetto dello Sport.G.N.