Restyling del centro sportivo. Interventi nel campo e nella pista . Lavori fino a fine settembre

Sempre più al passo con i tempi, tra i campi da calcio a 11 in erba sintetica rinnovati e la pista di atletica leggera riqualificata: il centro sportivo comunale di via Deledda continua il suo iter di ammodernamento per diventare il "fiore all’occhiello" dello sport a Bresso. A cominciare dagli interventi previsti nel corso dell’imminente estate, come il rifacimento del manto in sintetico del "Campo A", ormai logorato, e come la risistemazione della pista per le gare di atletica, intorno al "Campo N". Questi due lavori seguono, nei fatti, l’inaugurazione del nuovo manto in zolle sintetiche del "Campo G", avvenuta sabato 10 febbraio: per tutto lo scorso inverno, la vecchia superficie naturale è stata sostituita, ridando alle tante squadre giovanili del territorio un nuovo campo da gioco. Ma non solo: la terra rimossa dal "Campo G" è stata utilizzata per rigenerare il "Campo D" da sempre brullo e in terra battuta. Senza contare, poi, i nuovi corpi illuminanti a led installati sulle torri faro, sempre a febbraio, per avviare il processo di sostenibilità ambientale dell’intero impianto, che sarà completata con l’efficientamento energetico delle tribune e degli spogliatoi: "A breve, con la modifica approvata del progetto iniziale, comincerà il rinnovamento del manto in sintetico del “Campo A” - spiega il sindaco, Simone Cairo -. Quindi, non interverremo sul manto del Campo N, che resterà in erba naturale. Di conseguenza, la pista di atletica leggera sarà riqualificata sia nelle corsie sia nel fondo sottostante. Intendiamo terminare i lavori per la fine di settembre, quando ci sarà la corsa podistica StraBresso". Infine, il centro sportivo comunale sarà riqualificato con una spesa di 2 milioni e 400mila euro, divisa nei vari lotti dei lavori.

Giuseppe Nava