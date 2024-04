Restauro della piazza, arriva il primo sì

Restauro della piazza della Chiesa di san Francesco, ultimo consiglio comunale e ok al progetto preliminare "bis". Una prima stesura era stata bocciata dalla Sovrintendenza ai Beni ambientali l’anno scorso, in aula l’esame e il voto su una nuova stesura, "in cui abbiamo recepito - così l’amministrazione comunale ormai uscente - tutte le indicazioni pervenute dagli esperti. I fondi sono disponibili, la speranza quella di mettere mano quanto prima a un intervento da lungo tempo atteso". Il restauro dell’antico piazzale fra corti su cui si affaccia la Chiesa di san Francesco, antico monastero e gioiello storico e architettonico del borgo, "bolle in pentola" da almeno otto anni. Un intervento impegnativo, che prevede il rifacimento del piazzale esterno al vecchio monastero, la ripavimentazione, nuovi arredi, verde e sedute, ma anche fondamentali interventi di rifacimento sul complesso, a partire dal tetto per arrivare all’adeguamento dell’impiantistica, in particolare d’illuminazione e antintrusione.

Progetto importante, iter lungo e a ostacoli. Il finanziamento dell’opera era stato inserito inizialmente nel “calderone” delle maxi compensazioni Teem, ma era rimasto al palo. Una seconda possibilità di finanziamento, per poco più di 400 mila euro, è arrivata negli anni scorsi, in seno alla convenzione per l’ampliamento del polo logistico sulla nuova Cassanese. Ma fra le ruote sono arrivati i bastoni dell’ente di tutela: primo progetto rispedito al mittente, con prescrizioni rigide di modifica sulla pavimentazione con autobloccanti del piazzale e su una serie di dettagli riguardanti scelte architettoniche e arredi, bocciati quali inidonei. Nei mesi scorsi la "ristesura". Un parere positivo verbale è pervenuto, "ora attendiamo lo scritto. Ma data la scadenza ormai vicina abbiamo reputato opportuno portare il progetto in consiglio". La chiesa di San Francesco, datata XIII secolo, è uno dei monumenti religiosi più celebri e preziosi della Martesana, ed edificio monastico definito nei testi "l’esempio più integro di fondazione francescana nel territorio milanese". La struttura era già stata restaurata più di una volta dalle fine del Novecento. Il progetto attuale ha l’obiettivo principale di restituire ordine e fruibilità alle parti esterne, con un progetto di rifacimento del piazzale che valorizzi, come prima cosa, la facciata e l’architettura del complesso. Un monumento amato e aperto al territorio. La chiesa, gestita ormai da anni dall’associazione culturale Cardinale Peregrosso, è sede di eventi culturali e rassegne.

Monica Autunno