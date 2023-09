Restauro della Canonica del Gesiò a Novate Milanese: inaugurazione

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha inaugurato il restauro della canonica del Gesiò, complesso retrostante la chiesetta dedicata ai SS. Nazaro e Celso edificato nel 1529. Il restauro è durato diversi mesi e ha coinvolto sia l’interno sia l’esterno della struttura: un intervento complesso che ha visto lavorare fianco a fianco restauratori e maestranze per riportare alla luce i fregi affrescati alle pareti e per restituire agibilità ai locali in disuso da decenni. "Sono lieta e orgogliosa di poter presentare ai novatesi questo gioiello artistico e lo sono doppiamente perché la restituzione alla città di questo complesso storico, dal notevole valore artistico, è stato suggellato dalla vista di monsignor Delpini, che non vuole far mancare la propria vicinanza alla comunità", spiega il sindaco, Daniela Maldini.

"Il restauro della canonica è stata un’operazione delicata e complessa per molteplici aspetti, un intervento che ha permesso di far riscoprire la bellezza di un edificio cinquecentesco reso possibile anche grazie ai fondi erogati dalla Regione", spiega l’assessore al Territorio, Luigi Zucchelli. "La canonica del Gesiò, finemente restaurata, è restituita alla comunità novatese che si impegnerà a valorizzarla", conclude l’assessore alla cultura, Roberto Valsecchi.

Davide Falco