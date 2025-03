Responsabile affari legali. Il bando di Afol Met

Afol Metropolitana ha indetto una selezione pubblica per il ruolo di responsabile affari legali, da inserire con contratto a tempo pieno e indeterminato.

L’inquadramento è quello di funzionario e dell’elevata qualificazione CCNL Funzioni Locali, con attribuzione della responsabilità del servizio affari legali e la relativa Tra i requisiti richiesti: possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale in Giurisprudenza; conoscenza approfondita del diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina degli enti locali, maturata attraverso percorsi di studio, specializzazione post laurea e/o esperienza professionale; abilitazione alla professione forense; esperienza professionale minima di 36 mesi (anche non continuativi) in mansioni attinenti alla posizione presso studi legali, aziende pubbliche e private, pubbliche amministrazioni.

È possibile inviare la candidatura entro le ore 12.00 del 2 aprile 2025 via PEC all’indirizzo: segreteriagenerale@pec.afolmet.it.

Per informazioni sul bando: Afolmet.it