Report dei lavori su tutta la città per ridurre i consumi energetici

Milioni di euro di investimenti e cantieri aperti in tutta la città. L’Amministrazione ha diffuso un report sui lavori in corso e sui progetti pronti per partire nelle prossime settimane. Molti degli interventi sono finalizzati al risparmio energetico e con l’obiettivo di ottimizzare le risorse. Con un investimento di 170mila euro nell’edificio comunale di via Pogliani verranno sostituiti tutti i serramenti. Pannelli solari sono stati posizionati sull’edificio del Comune in via Vespucci, per alimentare aule e auditorium della media Da Vinci. Sono partiti i lavori del parcheggio in piazza Monsignor Moneta ed entro l’estate saranno conclusi quelli di via Colombo, con un investimento di 800mila euro (di cui 40mila per la pista ciclabile). Il nuovo centro socio educativo Gobetti (oltre 6 milioni di euro) è pronto a partire, con la realizzazione di scuola, palestra e spazi ricreativi. La riqualificazione energetica per i nidi e il cappotto termico per l’infanzia Walt Disney consentirà un risparmio economico, nel rispetto ambientale. "Sono inoltre state completate le procedure per l’affidamento del monitoraggio e della manutenzione periodica dei giochi - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Marco Pozza - e altre strutture per i bambini verranno posizionate nei parchi". E ancora, 32mila euro per la pulizia delle fontane e 50mila euro per riparare il tetto della Casa del gioco, in seguito ai nubifragi. Infine, oltre un milione di euro è stato investito per la riqualificazione dell’auditorium Vespucci.

Francesca Grillo