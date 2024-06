Refezione, ecco tariffe e scadenze

Via alle iscrizioni e ai rinnovi dei servizi di ristorazione scolastica che dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità online, accedendo al sito dedicato, https://www4.eticasoluzioni.com/garbagnateportalegen. L’iscrizione al servizio è obbligatoria per tutti gli studenti che usufruiranno della ristorazione scolastica. Per coloro che intendono presentare il modello Isee, lo stesso verrà acquisito d’ufficio pertanto non dovrà essere caricato sul portale. Per ottenere la riduzione tariffaria del buono pasto occorre avere il modello Isee in corso di validità, essere residenti nel Comune di Garbagnate, non avere alcun debito derivante dalla ristorazione scolastica e da tutti i servizi comunali. Il Comune specifica che non saranno accettate domande di riduzione tariffaria presentate oltre il 13 ottobre.

Le tariffe del buono pasto, valide fino al 31 dicembre sono; per fasce Isee fino a 4.700 euro, 1,11 euro, Isee da 4.700,01 a 7.500 euro, 2,24 euro. Da 7.500,01 euro a 11.000 euro, 3,03 euro. Da 11.000,01 a 14.000 euro, 3,46 euro. Da 14.000,01 a 17.000 euro, 3,65 euro, da € 17.000,01 a 20.000 euro, 3,81 euro, da 20.000 a 24.000 euro, 4,03 euro e da 24.000,01 a 28.000 euro, 4,26 euro. Oltre i 28.000 euro e non Isee, residenti 5 e non residenti 5,90 euro. Dal primo gennaio le tariffe subiranno aumenti, sempre proporzionali al modello Isee. La richiesta di dieta speciale per motivi di salute o motivi etico religiosi deve essere sottoscritta da entrambi i genitori con apposita modulistica. Nello specifico, la dieta per motivi etico religiosi dovrà essere inviata all’indirizzo mail ristorazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it, allegando copia delle carte d’identità di entrambi i genitori. La dieta per motivi di salute dovrà essere inviata all’indirizzo mail ristorazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it allegando il certificato medico, con data del rilascio anteriore al massimo di 3 mesi rispetto alla richiesta e copia delle carte d’identità di entrambi i genitori. In tutti i casi la richiesta dovrà essere presentata e rinnovata annualmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico e comunque entro il primo settembre al settore servizi educativi, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito https://comune.garbagnate-milanese.mi.it/ristorazione-scolastica/modulistica-diete/

Davide Falco