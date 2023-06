"Recruiting Day Arcaplanet: lavorare per la cura degli animali a Milano"

Lavorare per il benessere e la cura degli animali. È possibile farlo partecipando al recruiting day Arcaplanet che si tiene giovedì 15 giugno, alle 10, nella sede di Afol Metropolitana in via Soderini 24 a Milano. La catena di pet store, infatti, cerca addetti per due punti vendita su Milano.

Durante l’iniziativa si terrà una breve presentazione dell’azienda e dell’ambiente di lavoro e sarà possibile fare domande, consegnare il proprio curriculum vitae e fare un primo colloquio di selezione. Le risorse ricercate si occuperanno di assistere e consigliare i clienti, di eseguire le operazioni di cassa, di posizionare i prodotti sugli scaffali. Dovranno inoltre utilizzare i sistemi gestionali e seguire le attività di magazzino. Per le figure professionali è richiesto il possesso del diploma ed è gradita l’esperienza, anche minima, come addetto vendita nella grande distribuzione organizzata. Per le figure ricercate si propone un contratto a tempo determinato iniziale di tre o sei mesi, con orario full time di 40 ore settimanali su turni che coprano l’orario di apertura dei negozi, dalle 9 alle 20. Per partecipare al recruiting day basta presentarsi, con il proprio curriculum vitae, giovedì 15 giugno alle 10 nella sede di Afol Metropolitana, palazzina 12, in via Soderini 24 a Milano. Per chi volesse è possibile già da ora candidarsi nella sezione offerte di lavoro sul sito afolmet.it all’annuncio 3586.