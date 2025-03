Reading Room, la piccola patria milanese dei magazine

Milano continua a svelare angoli nascosti capaci di stupire e coinvolgere. È il caso di Reading Room, in via Mincio, un piccolo spazio di 35 metri quadrati nato per dare visibilità a un fenomeno editoriale che negli ultimi anni sta ridefinendo il panorama culturale della stampa periodica contemporanea. Trentacinque metri quadrati in cui il contenuto dialoga con il contenitore in un’armonia che valorizza lo spazio, all’insegna del "lessi is more", fra pareti bianche, una grande colonna in cemento armato grigio a vista e scaffali in legno illuminati da neon. Fondato da Francesca Spiller, già attiva nel mondo della fotografia e della cultura in importanti istituzioni come la Fondazione Forma di Milano e Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino, Reading Room è il primo luogo a Milano interamente dedicato ai magazine indipendenti. Un punto di riferimento per appassionati, collezionisti, professionisti e curiosi che possono sfogliare pubblicazioni di tutto il mondo.

"I magazine stanno vivendo una rinascita straordinaria – spiega Spiller – negli ultimi anni la rivoluzione digitale e i nuovi equilibri del mercato hanno dato vita a progetti editoriali che sono vere piattaforme artistiche, aggregatori di creatività che puntano sulla profondità e originalità dei contenuti, visivi e testuali". Tra i progetti di Reading Room spicca "Mag Tips", una rubrica video che presenta alcuni tra i più interessanti magazine internazionali. Riviste come Victory Journal, che esplora il legame tra sport e cultura, Broccoli Magazine, pubblicazione di Portland ironicamente dedicata ai consumatori di cannabis ma anche all’arte e al lifestyle, o Swim Magazine, mensile statunitense dedicato al nuoto. Inoltre Reading Room è uno spazio per eventi speciali, anteprime, incontri e mostre in collaborazione con istituzioni culturali, gallerie e università. Fotografia, arte e lifestyle si incontrano in un ambiente che invita a esplorare e approfondire. In zona Fondazione Prada, ospita quasi 300 titoli di architettura, cinema, design, erotica, moda, viaggi, fotografia, arte, cucina, grafica, illustrazione, letteratura, musica, società, sport: una piccola gemma milanese.