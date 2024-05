Rassegna SunDay Music. Fisarmonica e divertimento

Archi, fisarmonica, divertimento e inclusione. Sono gli ingredienti di SunDays Music, rassegna musicale promossa dal Comune e dalla Scuola civica di musica. L’iniziativa resterà in calendario fino a metà giugno con vari appuntamenti in diversi luoghi della città. Si comincia domani alle 18.30 al laghetto di via Europa col concerto "Archi e fisarmonica per voce al cuore", un’esibizione del quartetto d’archi "Metropolitan Orchestra", col fisarmonicista Tiziano Chiapelli, sulle note di Ennio Morricone e Astor Piazzolla. Gli altri spettacoli sono in agenda il 19 maggio, il 9 e 16 giugno. Tutte le esibizioni sono ad ingresso libero e saranno precedute da laboratori di musica per bambini.