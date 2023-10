Rassegna Jazz in castello a Melegnano: si parte da Armstrong

Con due conferenze-dibattito e un concerto, torna la grande musica a Melegnano. Ad alzare il sipario sulla rassegna "Jazz in castello" sarà l’incontro dal titolo “Louis Armstrong: gli ultimi anni di un genio”, in agenda giovedì alle 21 nella sala delle battaglie dell’antico maniero. Si proseguirà, sempre alle 21, il 19 e il 28 ottobre con la conferenza “Over the rainbow: la canzone del secolo tra jazz e pop” e il concerto “Pino Jodice jazz septet”. La rassegna è promossa dal Comune con la direzione artistica di Luca Bragalini, docente al Conservatorio di Milano. Obiettivo è "fare divulgazione e allargare la platea degli interessati ad un genere che è ancora considerato di nicchia" - spiega Bragalini -. "Quest’iniziativa contribuisce a dare maggior vigore all’offerta culturale della nostra città", sono le parole del sindaco Vito Bellomo.A.Z.