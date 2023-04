Milano, in piazza Gae Aulenti nella notte due rapine in due ore

Milano, 9 aprile 2023 – Sono stati, quelli appena trascorsi, giorni di grande movimento nelle strade milanesi, con tante persone – e molti turisti – in giro per la città. Questo deve aver fatto gola ai malintenzionati, che nelle ultime ore hanno tentato diversi furti e rapine.

La notte scorsa, per esempio, due rapine, senza conseguenze per le vittime, sono state messe a segno in piazza Gae Aulenti a Milano, tra corso Como e il quartiere Isola, zone tra le più note della movida del capoluogo lombardo. La prima è accaduta intorno alle 2, quando un 22enne è stato accerchiato da un gruppo di una decina di ragazzi, probabilmente di origine nordafricana, che l'ha costretto a consegnare il suo orologio. Poco prima delle 4, un'altra rapina con dinamica analoga: due uomini di 39 e 28 anni sono stati circondati da un gruppo di giovani i quali hanno strappato a uno di loro una collanina. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

È andata peggio invece a un borseggiatore che ieri pomeriggio in via Marghera è stato accerchiato e trattenuto dai passanti fino a quando sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che l'hanno arrestato per tentato furto. L’uomo, romeno di 36 anni che, con un complice, aveva sfilato il portafogli dalla borsa di una signora che passeggiava con il marito. La coppia si è subito accorta del furto, tanto che il portafogli è caduto a terra. I due borseggiatori sono scappati ma uno è stato bloccato dai passanti e poi arrestato dagli agenti.