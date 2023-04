Due rapine in due giorni: arrestato il bandito con la felpa arancione

My player placeholder

Quando si dice l’abitudine. Pur avendo da poco terminato un periodo di sorveglianza speciale, in seguito ad alcune accuse relative a reati contro il patrimonio, ha subito sentito il richiamo dell’illecito.

Un italiano di 50 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato fermato dalla polizia a Milano con l'accusa di avere compiuto due rapine in farmacia in due giorni. Fondamentali per identificarlo si sono rivelate le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il doppio colpo

Gli assalti risalgono a qualche giorno fa. Il primo è andato in scena giovedì 13 aprile: in quell’occasione è stata presa di mira una farmacia in piazzale Cuoco, periferia est di Milano. Il giorno dopo, venerdì 14 aprile, il bandito si è spostato più in centro, andando a colpire in via Solari, poco lontano dai navigli.

Il modus operandi

In entrambi i casi l'uomo, armato di un taglierino con il quale ha minacciato dipendenti e titolari dei negozi, indossava una felpa arancione con il cappuccio, ben riconoscibile. Gli stessi indumenti che indossava quando ieri i Falchi della squadra mobile lo hanno fermato mentre tornava nella struttura ricettiva dove alloggiava in zona Scalo Romana.

In tasca aveva cento euro – forse parte del doppio bottino – e il taglierino con impugnatura gialla di plastica che aveva usato per le rapine.