Rapinano hotel armati di coltello, arrestata la coppia di ladri che abitava nel residence delle forze dell’ordine

Milano – Un uomo e una donna, rispettivamente di 39 e 38 anni, sono stati arrestati dalla Polizia, nel Milanese, dopo una rapina ai danni del receptionist di un hotel in via Lampedusa a Milano. I due sono stati rintracciati dagli agenti delle volanti nello stesso residence, a Pieve Emanuele (Milano), dove alloggiano molti appartenenti alle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito in Questura l'uomo all'alba di ieri sarebbe entrato nell'hotel milanese, dove in passato aveva lavorato e dal quale sarebbe stato allontanato perché sospettato di furti alla cassa, e con il volto coperto, sotto la minaccia di un coltello, avrebbe costretto l'addetto a consegnare 700 euro, prima di fuggire con la presunta complice. Poco dopo i due sono però stati intercettati al residence, ancora con parte della refurtiva in contanti e il coltello.